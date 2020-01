Sesso e soldi per esami e sentenze Magistrato arrestato a Catanzaro (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un Magistrato della Corte d’appello di Catanzaro è stato arrestato nell’ambito di un’indagine per corruzione in atti giudiziari coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno. Sono otto le persone coinvolte nell’inchiesta avviata nel 2018: sette sono state raggiunte da una custodia cautelare in carcere e una agli arresti domiciliari. Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

