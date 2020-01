“Sesso e soldi al magistrato”, arresti in Calabria. Coinvolti politici e finanzieri (Di mercoledì 15 gennaio 2020) soldi e prestazioni sessuali, ma anche cassette di pesce e di formaggi. Tutto, secondo l'accusa, poteva essere utile per spingere Marco Petrini, presidente della terza sezione civile della Corte d'appello di Catanzaro e della Commissione provinciale tributaria del capoluogo calabrese, ad aggiustare processi e sentenze. Meccanismi che appaiono quasi consolidati nelle carte dell'inchiesta che ha portato all'arresto del magistrato insieme a Emilio Santoro detto Mario, medico in pensione e dirigente dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza; Luigi Falzetta; Giuseppe Tursi Prato, ex consigliere regionale; l'avvocato del foro di Locri Francesco Saraco; Vincenzo Arcuri; Giuseppe Caligiuri.Agli arresti domiciliari e' finita l'avvocato catanzarese Maria Tassone detta Marzia. Tutti sono indagati per corruzione in atti giudiziari e, per alcuni di essi, e' stata contestata l'aggravante del ... Leggi la notizia su ilfogliettone

Corriere : Arrestato magistrato: soldi e sesso per «aggiustare» sentenze - LaStampa : Sesso e soldi in cambio di favori: magistrato arrestato a Catanzaro - Corriere : Arrestato magistrato: soldi e sesso per «aggiustare» sentenze -