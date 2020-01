Sesso e lusso a Catanzaro, in cambio di favori e sentenze | Magistrato arrestato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Catanzaro, un Magistrato è stato accusato di corruzione e arrestato. Sono scattati otto provvedimenti dei magistrati salernitani, e nella faccenda risultano coinvolti anche due avvocati. Marco Petrini, Magistrato in servizio alla Corte d’Appello di Catanzaro, insieme a due avvocati (uno del foro di Catanzaro e l’altro di Locri), è stato oggi arrestato dalla Guardia di … L'articolo Sesso e lusso a Catanzaro, in cambio di favori e sentenze Magistrato arrestato proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

