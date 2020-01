Serie tv 2020, 8 titoli LGBT da non perdere (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’anno scorso l’edizione british di Queer as folk ha celebrato i suoi primi 20 anni. E Charlie Hunnam, che da quella Serie ha spiccato il volo, ha dichiarato che se si farà la reunion lui ci sarà. Vent’anni del resto sono una pietra miliare: quando Russell T Davies creò Queer as folk, con i suoi amori e furori quasi tutti al maschile, la maggior parte dei paesi occidentali non aveva in calendario alcuna legge a tutela delle coppie dello stesso sesso. E la tv, tranne rare eccezioni, non brillava per attenzione al tema. Oggi (per fortuna) le cose sono cambiate. E le storie di gay, lesbiche, bisex, transgender e queer non difettano di rappresentatività televisiva un po’ ovunque. Qui ne abbiamo raccolte 7 in corso o recenti, che mettono gli amori tra persone dello stesso sesso al centro della narrazione. Ma tra Serie e sitcom il catalogo sarebbe ben più vasto… «Will & Grace» Dove ... Leggi la notizia su gqitalia

espressonline : Il regime di carcere duro #41bis oggi è stato svuotato e ammorbidito rispetto a quello post-stragi. E lo dimostra q… - tuttosport : #Juve, è #Rugani il nuovo acquisto per la difesa - marcoardemagni : Stan facendo passare questo episodio come una vergogna pro-Inter. Di fatto al VAR avrebbero visto anzitutto Zapata… -