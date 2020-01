Serie D, senza stipendio da ottobre: i giocatori del Savona si rifiutano di allenarsi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La squadra ligure si è rifiutata di svolgere l'allenamento odierno in segno di protesta contro la proprietà: colpevole di essere in forte ritardo con il pagamento degli stipendi. Una clamorosa presa di posizione anticipata dalle parole dello scorso weekend del tecnico De Paola: "Se entro mercoledì 15 gennaio non arriveranno risposte sul futuro e non si parlerà di rinforzi, ce ne andremo via tutti". Leggi la notizia su fanpage

