Senza tutele dell'Articolo 18 lavoro più stabile e duraturo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Antonio Signorini Meno licenziati con le «tutele crescenti» di Renzi Se le politiche che mirano a proteggere il mercato del lavoro finiscono per renderlo più precario (è il caso del decreto dignità che ha provocato l'espulsione di tanti dipendenti a termine), quelle che dovrebbero renderlo più flessibile sembrano stabilizzarlo. È il caso del Jobs Act, riforma del lavoro del governo Renzi, criticata, soprattutto a sinistra, per avere di fatto cancellato l'Articolo 18 e previsto un sistema di contratti a tutele crescenti che, secondo i detrattori, avrebbe rafforzato la precarietà tra i più giovani. Uno studio intitolato «I contratti a tempo indeterminato prima e dopo il Jobs act», elaborato dall'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro utilizzando i microdati Cico (Campione integrato comunicazioni obbligatorie) dimostra il contrario. A 39 mesi dall'assunzione, risulta ... Leggi la notizia su ilgiornale

