Senato, voto ai 18enni: ok al ddl, presto in Aula (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Via libera all'emendamento per estendere ai 18enni il voto per il Senato. La proposta di modifica alla riforma costituzionale è stata approvata dalla commissione Affari Costituzionali del... Leggi la notizia su ilmessaggero

fattoquotidiano : CASO GREGORETTI Il presidente della Giunta Maurizio Gasparri ha anticipato la scelta. Ora la maggioranza chiede l’i… - fattoquotidiano : #Gregoretti, maggioranza chiede rinvio del voto su Salvini: “Senato è chiuso per le Regionali”. Ex ministro: ‘Sono… - notizieoggi24 : I diciottenni potranno votare per le elezioni del Senato, questo prevede la riforma votata oggi dal ddl presentato… -