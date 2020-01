Sempre più ambiziose le nuove serie tv Amazon: tutti gli aggiornamenti da Hunters a Homecoming 2 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L'evento di presentazione dei nuovi contenuti targati Amazon Studios ha confermato una volta di più la potenza di Prime Video nella battaglia Sempre fra le tante reti e piattaforme di streaming. Chi non lo ha ancora fatto può trovare più di una buona ragione per abbonarsi a Prime Video e usufruire da subito di un periodo di prova gratuita. Le serie tv Amazon del 2020 e del futuro prossimo, infatti, promettono di far faville. Ecco una panoramica delle ultime novità. Homecoming 2 Si parte con Homecoming, il thriller psicologico creato da Sam Esmail –artefice del successo di Mr. Robot – e già pronto a voltare pagina dopo una prima stagione al di sotto delle aspettative. Il ruolo di protagonista, affidato lo scorso anno a Julia Roberts, passa nei nuovi episodi a Janelle Monáe. Secondo le prime indiscrezioni il suo personaggio si risveglierà in una barca a remi alla deriva in ... Leggi la notizia su optimaitalia

caritas_milano : Siria Da dicembre, è stato ucciso un bambino al giorno nell’escalation di violenza a Idlib. Con l’inverno, la sit… - matteosalvinimi : Tra poco in diretta su Rete 4, forza @BorgonzoniPres, dai che nel PD sono ogni giorno sempre più agitati (e noi sap… - Mov5Stelle : Per sfruttare al meglio tutte le funzionalità della piattaforma e renderle sempre più dinamiche e al servizio del M… -