Selvaggia Roma attacca Eliana Michelazzo: l'accusa sui social (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Selvaggia Roma e Eliana Michelazzo una volta amiche, ora acerrime nemiche. Il rapporto d'amicizia tenuto vivo anche durante la bufera del caso Prati/Caltagirone (nella quale l'ex agente della showgirl era stata coinvolta) si è definitvamente spezzato. La causa principale della rottura a detta di Eliana è stata provocata da Selvaggia Roma, accusata di aver avuto un flirt con il suo ex fidanzato Daniele Bartolomeo mentre l'uomo stava insieme alla Michelazzo. Sono rimasta malissimo, perché era una persona che viveva a casa con me e comunque mi è stata vicina in tutto il periodo brutto della mia vita e per me questa è stata una grande pugnalata - ha affermato tramite Instagram - lei essendo una mia amica, essendo una persona che ha visto quanta sofferenza ho avuto e quanto mi piaceva lui, poteva evitare di sentirlo e di starci a letto. Le voci all'orecchio di Eliana erano arrivate già da ... Leggi la notizia su blogo

CostantiniChia : RT @aidalaverdadera: Dove posso trovare un riassunto sul nuovo gate che è scoppiato tra la Michelazzo e Selvaggia Roma? - RoAudreyMac : RT @aidalaverdadera: Dove posso trovare un riassunto sul nuovo gate che è scoppiato tra la Michelazzo e Selvaggia Roma? - AtomicaCola : IL CARA STRONZA DI SELVAGGIA ROMA A ELIANA MICHELAZZO MI HA FATTO STARE MALISSIMO -