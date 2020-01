Segreteria di Stato, Papa Francesco nomina il primo sottosegretario donna (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In Segreteria di Stato arriva il primo sottosegretario donna: è Francesca Di Giovanni, nominata da Papa Francesco alla sezione Rapporti con gli Stati. Papa Francesco nomina per la prima volta una donna con un ruolo dirigenziale nelle Segreteria di Stato. Si tratta della Dottoressa Francesca Di Giovanni , neo-sottosegretario della Sezione Rapporti con gli Stati. Papa Francesco Papa Francesco nomina Francesca Di Giovanni sottosegretario della Sezione Rapporti con gli Stati Ai microfoni di Vatican News, la Di Giovanni ha commentato la sua nomina in un ruolo dirigenziale nell’Organo della Segreteria di Stato. “Sì, assolutamente, sono sorpresa! È da vari anni che si pensa alla necessità di un sottosegretario per il settore multilaterale. Un settore delicato e impegnativo che necessita di un’attenzione particolare, perché ha modalità proprie, in parte diverse da ... Leggi la notizia su newsmondo

antoniospadaro : In Segreteria di Stato della Santa Sede ???? nominata una donna alla carica di Sottosegretario: Francesca Di Giovanni - antoniospadaro : Entri in Segreteria di Stato in #Vaticano ???? e trovi questo salvagente recuperato alla deriva nel #Mediterraneo. Se… - vaticannews_it : #15gennaio #PapaFrancesco nomina in #SegreteriadiStato un sottosegretario donna: Francesca Di Giovanni, nella Sezio… -