Scuola: le ragazze italiane crollano nella lettura, colpa degli smartphone (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le ragazze italiane hanno fatto un balzo all’indietro nella lettura e sul banco dei colpevoli potrebbero esserci anche pc e l'ormai immancabile smartphone. Dai recenti test internazionali Pisa-Ocse, già nell’insieme tutt’altro che positivi per gli studenti della Penisola, è emerso in particolare un crollo della performance delle 15enni nelle prove di lettura Leggi la notizia su ilsole24ore

