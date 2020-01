Sci di fondo, Francesco De Fabiani riparte da Nove Mesto per provare a dare un senso alla stagione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A Nove Mesto, in Repubblica Ceca, ci sarà il rientro nella Coppa del Mondo di sci di fondo di Francesco De Fabiani: nella località boema sono in programma quattro gare distance, sabato in tecnica libera con partenze ad intervalli (10 km per le donne e 15 km per gli uomini) e domenica in tecnica classica ad inseguimento (su medesime distanze). Per Francesco De Fabiani questa doveva essere la stagione in cui pensare a fare classifica in Coppa del Mondo, ma purtroppo problemi di carattere fisico hanno condizionato la prima parte dell’annata, probabilmente andando ad inficiare in maniera irreversibile la delicata fase di preparazione. In un’annata priva di grandi appuntamenti, come lo sono gli anni pari non olimpici per lo sci di fondo, è difficile porsi nuovi obiettivi ed avere nuove ambizioni, ed ormai bisogna pensare soltanto gara dopo gara, provando a recuperare la miglior ... Leggi la notizia su oasport

