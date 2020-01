Sci alpino, Wengen e Sestriere 2020: calendario, orari gare, tv e palinsesto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il weekend del 17-19 gennaio si preannuncia particolarmente intenso per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino: gli uomini saranno impegnati a Wengen (Svizzera) mentre le donne andranno in scena a Sestriere (Italia). Grandissimo spettacolo con tre giornate infarcite di gare assolutamente da non perdere, entriamo nel momento caldo della stagione e arriva finalmente il momento delle classiche: Wengen è indiscutibilmente uno dei grandi templi dello sci alpino, la discesa di sabato 18 gennaio (ore 12.30) è uno degli appuntamenti assolutamente da non perdere per tutti gli appuntamenti. Ad aprire il fine settimana di Wengen sarà una combinata nella giornata di venerdì mentre domenica ci sarà spazio per uno slalom. Le ragazze scieranno invece a Sestriere dove si ritorna dopo una lunga assenza, si incomincia sabato con un bellissimo gigante e poi domenica è in calendario un gigante parallelo. ... Leggi la notizia su oasport

