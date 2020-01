Sci alpino, Olimpiadi Giovanili Losanna 2020: alla Finlandia il parallelo del team event, Italia subito fuori (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Losanna 2020 oggi avevano in programma per quanto riguarda lo sci alpino il parallelo a squadre, una competizione che prevedeva due rappresentanti per Nazione (un uomo e una donna) nel classico tabellone in stile tennistico. La medaglia d’oro è andata alla Finlandia con Rosa Pohjolainen e Jaakko Tapanainen che ha dominato ogni sfida fino a superare la Germania in finale con Lara Klein e Max Geissler-Hauber. La medaglia di bronzo va all’Austria, con Amanda Salzgeber e Philip Hoffmann, che supera nella finale per il terzo e quarto posto la Francia, con Caitlin McFarlane e Auguste Aulnette. L’Italia, che vedeva al via Sophie Mathiou e Marco Abbruzzese, non è andata oltre gli ottavi di finale, eliminata con un secco 0-4 contro la Finlandia. Ottavi di finale La Svizzera supera la Russia per 3-1, la Germania ha la meglio sulla ... Leggi la notizia su oasport

Gazzetta_it : #Sci: #slalom donne a #Flachau, trionfa #Vlhova. #Shiffrin terza, Irene #Curtoni 13esima #fisalpine - Fisiofficial : MAGICA ITALIA AD ALTENMARKT! VINCE FEDERICA BRIGNONE, MARTA BASSINO SUL TERZO GRADINO DEL PODIO! BENISSIMO ANCHE EL… - OA_Sport : Sci alpino, Olimpiadi Giovanili Losanna 2020: alla Finlandia il parallelo del team event, Italia subito fuori -