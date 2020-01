Sci alpino, Federica Brignone al crocevia Sestriere. Un gigante fondamentale nella corsa alla Coppa del Mondo di specialità (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’aria di casa e il calore dei propri tifosi per spiccare il volo in classifica. Federica Brignone si sta preparando per il gigante di Sestriere di sabato, un appuntamento assolutamente fondamentale per la stagione della valdostana. Federica si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale rosso di leader della specialità ed il primissimo obiettivo è proprio quello di mantenerlo anche al termine della gara italiana. Una Brignone eccezionale finora in questa stagione e che ha già conquistato due vittorie (gigante di Courchevel e combinata di Altenmarkt). L’azzurra è salita sul podio anche a Killington e poi nel super-G di St.Moritz, tutti risultati che le hanno permesso di essere al terzo posto nella classifica generale dietro a Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Il vero obiettivo, però, resta sempre la Coppa di gigante. Brignone è in vetta con 275 punti, ventuno in ... Leggi la notizia su oasport

