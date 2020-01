Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: la squadra italiane femminile si ritrova tra Artesina e San Pellegrino. Brignone e Goggia osservate speciali (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Nazionale italiana di gigante femminile si ritrova sulle nevi di Artesina per preparare il fine settimane di Coppa del Mondo di sci alpino a Sestriere. Una squadra di cui fanno parte Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Laura Pirovano, Francesca Marsaglia, Carolina Pichler, Valentina Cillara Rossi e Luisa Bertani. Appare evidente che Brignone e Goggia siano un po’ le osservate speciali, oltre a Bassino, essendo state protagoniste di un inizio di stagione positivo e, nel caso del valdostana, decisamente confortante. Come rivela il sito della FISI, vi sarà un raduno anche con cinque atlete polivalenti a San Pellegrino e ci si riferisce a Elena Curtoni, Nicol Delago (reduce dal secondo podio stagionale), Nadia Delago, Johanna Schnarf e Verena Gasslitter, tornata a competere dopo due infortuni seri. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLO SCI ... Leggi la notizia su oasport

