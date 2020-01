Scarlett Johansson: doppia candidatura agli Oscar. La carriera dell’attrice (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Scarlett Johansson: doppia candidatura agli Oscar. La carriera dell’attrice Che Scarlett Johansson stesse vivendo un periodo di grande forma e fortuna era evidente. L’attrice, dopo aver commosso i fan con il sacrificio della sua Vedova Nera in Avengers: Endgame, ha interpretato due ruoli assai diversi, quelli di Nicole Barber nel dramma Marriage Story e quello di Rosie Betzler in Jojo Rabbit. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO La carriera di Scarlett Johansson Scarlett Johansson è un’attrice di grande successo, anche capace di esplorare il mondo del teatro e della musica, pubblicando anche due album in studio (Anywhere i lay my head e Break up). Interprete di talento, la candidata agli Oscar comincia presto a impressionare il pubblico con la sua parte in The Horse Whisperer nel 1998, al fianco di Robert Redford – che ritrova in seguito nel Marvel ... Leggi la notizia su termometropolitico

