Scambio Spinazzola Politano, tutto fatto: l’ex Inter è già a Roma – FOTO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Scambio Spinazzola Politano, tutto fatto tra Roma e Inter per l’inversione di casacca dei due giocatori: le cifre dell’operazione tutto definito tra Inter e Roma, con Spinazzola e Politano che proprio in queste ore si stanno invertendo la maglia. I due giocatori – secondo La Gazzetta dello Sport – sono stati valutati circa 30 milioni ciascuno dalle rispettive società. Quella di oggi, insomma, sarà già la giornata delle visite mediche. Politano è partito molto presto da Milano ed è già sbarcato a Fiumicino Poi, se non ci saranno intoppi, si scambierà ufficialmente lo spogliatoio con Spinazzola. Leggi la notizia su calcionews24

FabrizioRomano : Accordo raggiunto tra Inter e Roma per lo scambio tra Politano e Spinazzola: si lavora per limare le distanze sui c… - DiMarzio : C’è l’intesa tra @Inter e @OfficialASRoma per lo scambio #politano-#spinazzola: club e agenti al lavoro per le inte… - FabrizioRomano : Confermato lo scambio annunciato su @SkySport ieri sera: Politano domani farà le visite mediche con la Roma, Spinaz… -