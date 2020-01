Scambio Spinazzola Politano: il terzino è atterrato a Milano – VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Scambio Spinazzola Politano: il terzino, ormai ex della Roma, è atterrato a Milano per sostenere le visite mediche di rito – VIDEO Dopo Matteo Politano a Roma, anche Leonardo Spinazzola è atterrato a Milano. L’ormai ex terzino della Roma sosterrà le visite mediche di rito per poi vestire la maglia nerazzurra, come riportato da Sky Sport. L’ex Juve sarà una pedina fondamentale per Antonio Conte, grazie alla sua duttilità e alla capacità di giocare su entrambe le fasce. Questo consentirà al tecnico dell’Inter di poter far rifiatare Biraghi e Candreva. #Inter, ecco #Spinazzola: giocatore atterrato a Milano, ora visite idoneità e poi la firma sul contratto. Le prime immagini da nuovo giocatore ⚫️ Leggi la notizia su calcionews24

