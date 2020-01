Scacchi: Magnus Carlsen, 111 partite senza sconfitte. Nuovo record per il Campione del Mondo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) 111 partite a cadenza classica senza mai perdere. Magnus Carlsen, Campione del Mondo assoluto dal 2013 e, attualmente, detentore di ogni titolo iridato, compresi quelli rapid e blitz, aggiunge un’altra perla in forma di record mai visto in precedenza alla sua carriera che ormai viaggia fianco a fianco con quella dei più grandi della storia degli Scacchi. Il norvegese ha perso un incontro per l’ultima volta a Biel, in Svizzera, in uno dei tornei più importanti del mondo, il Biel Chess Festival, contro l’azero Shakhriyar Mamedyarov, attuale numero 8 del mondo. Da allora nessuno è più riuscito a sconfiggerlo. Ieri, con la patta contro l’olandese Jorden van Foreest al Tata Steel Masters, tra i più celebri eventi del panorama Scacchistico mondiale, che si tiene annualmente a Wijk aan Zee (nord Olanda), ha superato il precedente primato, che apparteneva al russo Sergei ... Leggi la notizia su oasport

