Sardegna: alla scoperta del borgo di Bosa, uno dei più pittoreschi d’Italia [VIDEO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Bosa è un incantevole borgo, dove tradizione e modernità si fondono: nella costa occidentale della Sardegna, in provincia di Oristano, si trova infatti uno dei borghi più pittoreschi d’Italia, dominato da un castello medioevale, con case multicolori lungo la foce del fiume Temo che la divide in due. Ecco le immagini catturate dall’alto, col drone di Corrado Mascia. L'articolo Sardegna: alla scoperta del borgo di Bosa, uno dei più pittoreschi d’Italia VIDEO Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

