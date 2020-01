Santori-Sallusti, duro scontro a DiMartedì: “Il suo giornale dice solo falsità” | VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Santori contro Sallusti, duro scontro a DiMartedì: “Il suo giornale dice solo falsità” duro botta e risposta tra Santori e Sallusti. In tv tra il leader delle Sardine, Mattia Santori, e il direttore de Il giornale, Alessandro Sallusti si sono scontrati sul tema delle fake news: “Lei ha gli occhi foderati di prosciutto e il suo giornale dice troppe falsità”, accusa Santori rivolto al giornalista. Lo scontro è andato in scena durante la puntata di Di Martedì, su La7, di martedì 14 gennaio. Il duello Il leader delle Sardine, ospite di Giovanni Floris, punta il dito contro il direttore del giornale: “Il suo quotidiano ha ospitato un sacco di articoli che dicono un sacco di falsità sulla mia persona e su chi fa parte di questo movimento. So quanto si paga la disinformazione, l’ho vissuto sulla mia pelle”. Poi prende la parola Sallusti: “Io il ragazzo di ... Leggi la notizia su tpi

diMartedi : Il leader delle Sardine #Santori contro #Sallusti: 'Il suo giornale ha ospitato un sacco di articoli che dicono un… - ant9521 : sallusti (che mi sta sul cazzo) che caga sulla testa di Mattia Santori? - rizzina2005 : RT @diMartedi: Il leader delle Sardine #Santori contro #Sallusti: 'Il suo giornale ha ospitato un sacco di articoli che dicono un sacco di… -