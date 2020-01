Santo e Onomastico del giorno. Il 15 gennaio si festeggia San Mauro (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Santo e Onomastico del giorno. Grande festa oggi 15 gennaio in tutta Italia. Si celebra infatti San Mauro. Uno dei nomi più comuni e anche tanti paesi e città. Nel calendario liturgico la sua memoria cade il 15 gennaio, ma nelle località di cui è patrono i festeggiamenti in suo onore hanno luogo anche in … L'articolo Santo e Onomastico del giorno. Il 15 gennaio si festeggia San Mauro proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

zazoomblog : Santo e Onomastico del giorno 14 gennaio. Si festeggia San Felice di Nola - #Santo #Onomastico #giorno #gennaio. - zazoomblog : Santo e Onomastico del giorno 14 gennaio. Si festeggia San Felice di Nola - #Santo #Onomastico #giorno #gennaio.… - La_Ri71 : @djendrix1 Oh. In Svizzera si festeggiano eh. Solo che io non ho un onomastico. Quindi non festeggio. Perché sono u… -