Sanremo, Paola Ferrari: "Ci sono state tutte tranne me..." - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Serena Granato In un'intervista concessa a Libero, Paola Ferrari ha commentato l'ingaggio a Sanremo di alcune sue colleghe Mancano pochi giorni al debutto in tv della settantesima edizione del Festival di Sanremo. E, intanto, già si sono sollevate delle prime polemiche, soprattutto in merito alla scelta del direttore artistico, Amadeus, fatta sulle undici "vallette". Quest'ultime saranno chiamate ad affiancare alla conduzione il direttore artistico subentrato al posto di Claudio Baglioni, nelle cinque serate previste per la kermesse ligure. Si tratta di Francesca Sofia Novello, Laura Chimenti, Antonella Clerici, Diletta Leotta, Rula Jebreal, Emma D’Aquino, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu, Georgina Rodriguez, Mara Venier (ultima sera, ndr) e Monica Bellucci. E, alla luce delle varie scelte artistiche fatte da Amadeus, in vista dell'atteso Festival di Sanremo 2020, Paola ... Leggi la notizia su ilgiornale

