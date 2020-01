Sanremo 2020 | ospiti annunciati Dua Lipa e Johnny Dorelli

“Il vincitore di Sanremo 2019 è Mohamed” - gaffe di Francesca Sofia Novello alla prima del Festival 2020 : La modella, 26 anni di Arese, fidanzata di Valentino Rossi, è tra le 10 prime donne scelte per affiancare Amadeus sul palco della 70esima edizione del Festival. Ieri, durante la conferenza stampa di presentazione, la valletta ha risposto alle domande dei giornalisti che le hanno chiesto chi è stato il vincitore 2019. Lei si confonde e al posto di Mahmood risponde "Mohamed", ma non si accorge dell'equivoco. Amadeus chiama Diletta Leotta ...

Myss Keta sbarca a sorpresa al Festival di Sanremo 2020 : Secondo le ultime indiscrezioni al Festival di Sanremo 2020 sbarca a sorpresa l’eccentrica Myss Keta, che non si esibirà sul palco dell’Ariston, ma ricoprirà un altro ruolo. L’artista mascherata, non compare tra la lista dei cantati che parteciperanno alla competizione canora. I 24 cantanti sono già noti dallo scorso 4 gennaio 2020, ma in questo elenco non risulta essere iscritta l’artista di Le Ragazze di Porta ...

Sanremo 2020 - il messaggio di Tiziano Ferro ad Amadeus : “Hai realizzato un sogno” : Tra gli ospiti già annunciati da Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo 2020 c'è Tiziano Ferro. Il cantante è stato uno dei primi nomi a circolare per il 70° anniversario della rassegna musicale. Per ringraziare il presentatore Ferro ha postato un videomessaggio spiegando di aver realizzato un sogno.Continua a leggere

Diletta Leotta prima e dopo - l’evoluzione della conduttrice di Sanremo 2020 : Siamo abituati a vedere Diletta Leotta bellissima e procace a ogni apparizione pubblica ma fino a qualche anno fa il suo aspetto era completamente diverso. Le foto che mostrano la trasformazione sono impressionanti ma lei ha sempre smentito ogni tipo di ritocco estetico.Continua a leggere

Sanremo 2020 - Amadeus : “Anche Meloni sarà contenta di ascoltare Rula Jebreal” : Sanremo 2020, Amadeus: “Anche Meloni sarà contenta di ascoltare Rula Jebreal” Un discorso sulle donne, senza bandiere o riferimenti politici. Amadeus ha confermato la presenza al prossimo Festival di Sanremo di Rula Jebreal, la giornalista palestinese, travolta dalle polemiche da parte dei sovranisti. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo Sanremo, il direttore artistico e conduttore ha svelato gli ospiti e ...

Sanremo 2020 - svelata la scenografia : ecco come sarà il palco dell’Ariston – foto e video : Dopo i 24 big, gli ospiti internazionali e le 11 co conduttrici, ieri durante la conferenza stampa, Amadeus ha mostrato la scenografia di Sanremo 2020. Per la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana, è tornato il famoso scenografo Gaetano Castelli, che non lavorava all’Ariston dal 2012. Gli esperti parlano di un ritorno al classico e di un palco davvero enorme, sicuramente più grande rispetto all’anno scorso, tanto che ...

Sanremo 2020 - le conduttrici che affiancheranno Amadeus e gli ospiti : Sanremo 2020, conduttrici e ospiti della 70esima edizione Il Festival di Sanremo 2020 è ai blocchi di partenza. Ieri, 14 gennaio 2020, al teatro del Casinò si è svolta la consueta conferenza stampa di presentazione, con Amadeus nel ruolo di conduttore e direttore artistico di questa edizione. Un’occasione per conoscere meglio quelli che saranno gli ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston dal 4 all’8 febbraio, ma anche le ...

«Sanremo 2020 guarda al futuro» - Amadeus presenta la kermesse : «Trattative per Ultimo e Zucchero» : Conferma ufficiale della presenza di Rula Jebreal. Tra gli ospiti di Sanremo ci saranno anche la popstar Dua Lipa e Johnny Dorelli

Sanremo 2020. Mara Venier condurrà la serata finale del Festival : Ci sarà anche Mara Venier. La presentatrice condurrà la serata finale del Festival di Sanremo 2020. Ad annunciarlo è proprio

Sanremo 2020 : Diletta Leotta - Monica Bellucci e tutte le donne sul palco con Amadeus : La conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2020 ha risolto il mistero: al fianco di Amadeus ci saranno in tutto 11 donne, tra cui Diletta Leotta, Monica Bellucci e Georgina Rodriguez. Sì, Diletta Leotta sarà a Sanremo 2020 al fianco di Amadeus ma non sarà la sola. La conferenza stampa ufficiale del 70° Festival della canzone italiana ha infatti confermato quanto era già nell'aria: saranno 10 in tutto le donne (e non chiamatele vallette) ...

Esclusi Sanremo 2020 - Lisa contro Amadeus : “Non ha mantenuto la parola” : Amadeus, Lisa tuona contro di lui per l’Esclusione dal Festival di Sanremo: “Non ha mantenuto la parola!” Non si placano le polemiche attorno al Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai1 dal 4 all’8 febbraio. E a sollevare un gran polverone oggi è stata la vincitrice della prima edizione di Ora o mai più, AnnaLisa Panetta, in arte Lisa. L’artista già lo scorso anno ha svelato, in occasione di una sua ospitata a ...

Sanremo 2020 - svelato l’elenco degli ospiti puntata dopo puntata : ecco chi sono – VIDEO : Amadeus ha svelato gli importanti ospiti che lo affiancheranno al Festival di Sanremo 2020 puntata dopo puntata Oltre a svelare i nomi ufficiali delle vallette che lo affiancheranno durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha svelato anche gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston puntata dopo puntata. Durante la prima puntata vedremo: […] L'articolo Sanremo 2020, svelato l’elenco degli ospiti puntata ...

Sanremo 2020 - Francesca Sofia Novello conduttrice con Amadeus : Francesca Sofia Novello sarà una delle 11 co-conduttrici della 70esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale che andrà in onda su Rai 1, dal 4 all'8 febbraio 2020, e che sarà condotta da Amadeus. La modella ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2020 che si è svolta oggi, martedì 14 gennaio, al Teatro del Casinò di Sanremo.Francesca Sofia Novello, modella nata nel 1994 ad Arese, paese in provincia ...

Sanremo 2020 - la gaffe di Amadeus su Diletta Leotta alla presentazione del Festival : Sanremo 2020, Amadeus e la gaffe su Diletta Leotta in conferenza stampa A poco meno di un mese dall’inizio di Sanremo 2020 Amadeus ha già commesso la sua prima gaffe su Diletta Leotta. Il 14 gennaio si è tenuta la prima conferenza stampa del Festival nel corso della quale il conduttore e direttore artistico è scivolato proprio su una delle donne che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. Nel presentare Diletta Leotta Amadeus ha ...