Sanremo 2020: Myss Keta nel cast de L’Altro Festival con Nicola Savino (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Myss Keta Al Festival di Sanremo 2020 ci sarà anche la rapper italiana Myss Keta. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della kermesse canora, Elena Capparelli – direttrice di Rai Digital – ha parlato infatti del coinvolgimento della cantante ne L’Altro Festival, lo show condotto da Nicola Savino, in onda su RaiPlay, che ’sostituirà’ il classico DopoFestival. Nello specifico, il compito di Myss Keta sarà quello di raccontare sui social quello che accade nei cinque giorni del Festival di Sanremo, arrivato alla sua settantesima edizione targata Amadeus. La donna, che attualmente ha all’attivo due album in studio, affiancherà Savino per tutta la durata de L’Altro Festival. Il programma, oltre a Keta, si avvarrà quindi di diversi inviati che, attraverso vari collegamenti, raggiungeranno tutti i luoghi simbolo di Sanremo 2020. Sono ... Leggi la notizia su davidemaggio

