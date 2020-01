Sanremo 2020, Al Pacino o Tom Hanks per completare il cast dei super-ospiti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Rispetto al Festival "sovranista" dell'anno scorso, il numero degli ospiti internazionali, che calcheranno il palco del Teatro Ariston in occasione della settantesima edizione del Festival di Sanremo, sarà decisamente maggiore (ma ci voleva poco...).Per quanto riguarda gli ospiti musicali, infatti, ci sarà Mika, ormai artista "di casa" reduce dall'ultima scoppiettante ospitata a X Factor, il talent show che l'ha lanciato "televisivamente" nel nostro paese, il cantautore scozzese di origini italiane Lewis Capaldi e il bel colpo Dua Lipa, popstar britannica di origini albanesi e kosovare, tra le artiste pop più "streammate" negli ultimi anni.Sanremo 2020, Al Pacino o Tom Hanks per completare il cast dei super-ospiti pubblicato su TVBlog.it 15 gennaio 2020 11:31. Leggi la notizia su blogo

