Samantha Fox splendida in costume a 53 anni: la foto su Instagram (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Icona della musica pop anni ’80, Samantha Fox ha scalato le classifiche musicali con hit come Touch Me (I Want You Body) e Nothing’s Gonna Stop Me Now. Indiscusso sex symbol, la cantante britannica, che spegnerà 54 candeline il prossimo 15 aprile, stupisce ancora con il suo fisico. Lo sanno bene i numerosi follower di Instagram che, quattro giorni fa, hanno visto comparire tra i suoi scatti una foto che la ritrae in costume intero (la cantante si trova alle Isole Phi Phi, un arcipelago della Thailandia). Capelli raccolti, occhiali da sole e costume nero con decorazioni floreali a fasciare le forme esplosive, la Fox è in piedi sulla scaletta di una barca e appare raggiante. Le acque cristalline del mare della Thailandia fanno da sfondo a uno scatto social che ha riportato molti suoi ammiratori ai tempi in cui, tra jeans, minigonne e scollature da capogiro, la ex modella ... Leggi la notizia su dilei

