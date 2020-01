Salvo Veneziano, Striscia gli consegna il Tapiro d’Oro: “Chiedo scusa a tutti” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo la squalifica al Grande Fratello Vip Salvo Veneziano ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la notizia, lui si giustifica e chiede scusa Si continua parlare di Salvo Veneziano, ex gieffino della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex gieffino è stato squalificato pochi giorni fa a causa di alcune frasi dette nella casa più spiata d’Italia, queste sono state infatti giudicate offensive e violente nei confronti delle donne. A Striscia la notizia, durante la puntata andata in onda ieri 14 gennaio, abbiamo visto la consegna del Tapiro d’oro di Valerio Staffelli a Salvo Venziano. L’ex gieffino si rende conto di aver esagerato, ma ci ha tenuto a ribadire che non aveva nessuna intenzione di offendere le donne. All’inviato di Striscia ha infatti detto: ”Sicuramente le frasi che ho usato, la ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

