Salvo Veneziano minacce alla famiglia | Paura dopo il Grande Fratello Vip (Di mercoledì 15 gennaio 2020) dopo le tantissime accuse a Salvo Veneziano arrivano anche le minacce alla sua famiglia. Proprio sua moglie Giusy Merendino inizia ad avere Paura per lei e per sua figlia, dopo l’espulsione di Salvo dal Grande Fratello Vip. Cosa sta succedendo nelle ultime ore? L’espulsione di Salvo Veneziano non sembra essere bastata ai telespettatori e ai … L'articolo Salvo Veneziano minacce alla famiglia Paura dopo il Grande Fratello Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

trash_italiano : ?? Salvo Veneziano squalificato #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : Federica Panicucci contro Salvo Veneziano a #Mattino5 -