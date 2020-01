Salvo Veneziano: Grande Fratello, moglie, chi è (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In queste ore si sta parlando moltissimo di Salvo Veneziano, partecipante della prima edizione italiana del Grande Fratello (arrivò secondo) per alcune frasi fortemente sessiste nei confronti dell'influencer Elisa De Panicis al Grande Fratello Vip 4. Ecco cosa ha detto alla presenza degli altri inquilini Fabio Testi, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia: “Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ’sto cu*****no. Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”. Il Grande Fratello Vip lo ha espulso a due giorni da quelle frasi, dopo che il web era diventato ... Leggi la notizia su blogo

