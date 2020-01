Salvo Veneziano e il Tapiro d'Oro: "Scannare fa rima con amare" - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Serena Granato Nel corso della sua ultima intervista concessa a Striscia la notizia, Salvo Veneziano ha rivolto le sue scuse al pubblico per quanto di misogino affermato su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto Lo scorso venerdì 10 gennaio, è stata trasmessa la seconda diretta del rinnovato Grande fratello vip, che nel 2020 è giunto alla sua quarta edizione, condotta da Alfonso Signorini. E se la prima prima puntata del format di Canale 5 era stata segnata da un emozionante tributo, registrato da Salvo Veneziano in ricordo di Pietro Taricone, la seconda diretta non ha avuto esito positivo per l'ormai ex gieffino "Highlander". Salvo, infatti, nell'ultima diretta, è finito in una sfida al televoto con il coinquilino Patrick Ray Pugliese. Anche quest'utimo una vecchia gloria del Gf, proprio come Veneziano. E, nel corso del nuovo daytime del Gf vip, le cose sono andate sempre ... Leggi la notizia su ilgiornale

