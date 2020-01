Salvini organizza la ‘colazione con i cittadini’ di Casalecchio di Reno, ma il proprietario del bar si oppone (Di mercoledì 15 gennaio 2020) casa vostra. Per la seconda volta nel giro di una settimana, ecco che la campagna elettorale di Matteo Salvini viene rimbalzata dai locali presso cui il leader della Lega – attraverso il lavoro organizzativo del proprio staff – si auto-invita, coinvolgendo anche i suoi sostenitori. Dopo il caso di Modena e dell’aperitivo al Pub Mr. Brown, ecco che a Casalecchio di Reno la storia si ripete. Questa volta a saltare è stata la «colazione con i cittadini», convocata dal segretario del Carroccio al Bar ‘La dolce Lucia’. LEGGI ANCHE > Modena, Lega organizza aperitivo con Salvini all’insaputa del pub, il gestore: «Chiudiamo per ferie» L’appuntamento era per le 9.30 e, qualche minuto prima, un gruppetto di una sessantina di persone si era ritrovato fuori dall’ingresso del bar ‘La dolce Lucia’ in attesa dell’arrivo di Matteo Salvini. Tutti in attesa di un ... Leggi la notizia su giornalettismo

