“Salvini Mi Accusa di Aver Copiato La Tesi? Ma Se Non Ha Mai Studiato in Vita Sua?”: La Risposta del Ministro Azzolina (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Neo-Ministro Azzolina è di nuovo sotto Accusa. Dopo essere stata attaccata per Aver preso delle insufficienze, ora è Accusata di Aver Copiato una Tesi per l’abilitazione all’insegnamento. Ma le cose non stanno realmente così, e il Ministro è ben intenzionato a controbattere alle dichiarazioni di Salvini. «Nessuna copiatura di Tesi, nessun plagio. Salvini non sa distinguere una Tesi di laurea da una relazione di fine tirocinio Ssis, del resto non ha mai Studiato in Vita sua». Una risposta senza peli sulla lingua che non si è fatta troppo attendere. Il Ministro dunque sottolinea di non Aver Copiato proprio nulla nella sua Tesi e il testo incriminato si tratterebbe solo di una relazione riguardo un tirocinio che non avrebbe nulla a che vedere con la Tesi stessa. Azzolina dunque decide di raddoppiare la dose, andando anche a punzecchiare uno dei suoi predecessori, in questo caso attacca ... Leggi la notizia su youreduaction

