Salvini martire subito. Con l’aiutino di Gasparri. Il voto della Giunta sul caso Gregoretti confermato il 20. Ma giallorossi pronti alla resa dei conti oggi in conferenza dei capigruppo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Nessuno ha proposto di modificare quello che è stato deciso all’unanimità. La data resta il 20 gennaio”. Il presidente della Giunta per le immunità del Senato Maurizio Gasparri, al termine dell’ufficio di presidenza convocato sul caso Gregoretti, continua a vestire i panni di difensore di Matteo Salvini. I giudici di Catania hanno chiesto a Palazzo Madama l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’allora ministro dell’Interno per sequestro di persona dei 131 migranti lasciati dal 27 al 31 luglio scorsi sulla nave della Guardia costiera. L’esponente di Forza Italia è per il no alla richiesta del Tribunale. La maggioranza auspica un rinvio del voto, previsto entro il 20 gennaio, considerando anche che il Senato si fermerà dal 20 al 24 gennaio per la campagna elettorale per le Regionali. Le opposizioni – che hanno fiutato un verdetto contrario al leader leghista – premono perché si ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

