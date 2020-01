Salini porta a casa i nuovi direttori. Ma il Cda Rai va in frantumi. Inedito asse Lega-Pd contro l’ad di Viale Mazzini. De Biasio e Borioni: azienda malgestita e allo sbando (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Habemus direttori. Al di là dei singoli voti espressi ieri in un Cda fiume durato diverse ore, le nomine di reti e superdirezioni di genere proposte dall’ad Rai Fabrizio Salini, dopo mesi di estenuanti stop and go, sono finalmente una realtà. E l’amministratore deLegato si è detto molto soddisfatto perché i nomi che hanno passato il vaglio del Consiglio, rappresentano il primo passo per la realizzazione del piano industriale. In realtà hanno votato a favore per tutte le nomine, oltre all’ad sbandostesso, solo Beatrice Coletti (espressione del Movimento 5Stelle) e Giampaolo Rossi (FdI). Il presidente Marcello Foa e Rita Borioni (Pd) si sono sempre astenuti e Igor Di Biasio (consigliere in quota Lega) ha votato contro a tutto, mentre Riccardo Laganà (espresso dipendenti Rai) ha votato sì ad alcune nomine (quelle che hanno ottenuto il parere favorevole) e no ad altre. Parere favorevole a ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

