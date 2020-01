Salerno, l’associazione Alec organizza due appuntamenti gratuiti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – l’associazione Alec , ha promosso una serie di workshops gratuiti che si terranno presso la Sala Convegni della Chiesa di Gesù Cristo degli santi degli Ultimi giorni situata, in Via Cantarella 1 N, nei pressi del Centro Sociale di Salerno , e nelle adiacenze della ex scuola gatto. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti. Giovedì 16 Gennaio 2020 dalle ore 15.30 e fino alle ore 17.30 ci sarà un approfondimento gratuito “Il lavoro domestico in Italia” saranno analizzate le fonti del diritto , il CCNL vigente , la retribuzione , il trattamento Fine Rapporto , le dimissioni, il licenziamento , i contributi di lavoro , la totalizzazione di contributi, le misure di sostegno al reddito , i permessi, l’assegno al nucleo familiare , il progetto Home care Premium ed altri progetti che ... Leggi la notizia su anteprima24

