Salerno, emesso Daspo urbano per un parcheggiatore abusivo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Continua l’attività della Polizia di Stato volta al contrasto ai fenomeni che creano turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, attraverso l’adozione di un provvedimento, cosiddetto “D.A.SPO. urbano”. In tale ambito, il Questore della provincia di Salerno, a seguito di attenta valutazione e all’esito di una puntuale istruttoria effettuata dal personale dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura, su segnalazione del Comando Compagnia Carabinieri di Salerno, ha emesso un provvedimento di divieto di accesso ad aree urbane nel Comune di Salerno per mesi sei nei confronti di un uomo, già destinatario dell’ordine di allontanamento dalla zona del mercato di via Piave a Salerno, sorpreso a svolgere l’illecita attività di parcheggiatore abusivo. Inoltre, nel quadro dell’attività di contrasto e prevenzione ... Leggi la notizia su anteprima24

salernopost : I carabinieri di Eboli hanno dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblic… -