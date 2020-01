Russia, si dimette il premier Medvedev: al via la modifica della Costituzione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Russia, si dimette il premier Dmitrij Medvedev. Una decisione presa per accelerare la modifica della Costituzione ipotizzata da Putin. MOSCA (Russia) – Russia, si dimette il premier Dmitrij Medvedev. Il primo ministro, con l’intero esecutivo, ha deciso di fare un passo indietro per permettere la modifica della Costituzione ipotizzata dal presidente Putin. Una variazione che consentirebbe al Parlamento di scegliere il nuovo leader. Secondo molto analisti, la scelta è stata fatta dall’inquilino del Cremlino per garantirsi un futuro al potere al termine del suo ultimo mandato da presidente che ha scadenza il 2024. Russia, si dimette il premier Medvedev: i prossimi passaggi Le dimissioni del premier Medvedev sono il primo passo per arrivare alla modifica della Costituzione. Il presidente Putin ha dato mandato al governo adempiere ai propri obblighi fino alla ... Leggi la notizia su newsmondo

