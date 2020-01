Russia, si dimette il governo. Putin si prepara al dopo 2024 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il primo ministro della Russia Dmitry Medvedev ha annunciato oggi le proprie dimissioni, insieme a quelle dell'intero esecutivo, dopo la proposta del Presidente Vladimir Putin di riformare la Costituzione così da poter prolungare la carriera politica dello stesso Putin anche dopo la scadenza naturale del suo quarto mandato nel 2024.L'obiettivo di Putin di usare questi ultimi quattro anni di Presidenza della Russia per spostare il potere dalla Presidenza al ruolo di Primo Ministro, così da permettergli dal 2024 di farsi eleggere a capo del Parlamento e continuare ad esercitare il proprio potere.A sorpresa, però, oggi il primo ministro e l'intero governo hanno deciso di fare un passo indietro, col benestare dello stesso Putin:Questi cambiamenti, quando saranno adottati, introdurranno cambiamenti sostanziali non solo in una vasta serie di articoli della costituzione, ma anche ... Leggi la notizia su blogo

