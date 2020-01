Russia | il premier Medvedev rassegna le dimissioni | Putin insoddisfatto

Russia - si dimettono il premier Medvedev e tutti i ministri. Putin pronto a lasciare la presidenza nel 2024 : Il primo ministro russo, Dmitri Medvedev, e il suo governo hanno rassegnato le dimissioni. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa russe, il presidente Vladimir Putin lo nominerà come vice nel Consiglio di sicurezza presidenziale. La notizia arriva nel giorno in cui il presidente Vladimir Putin, con mandato in scadenza nel 2024, ha aperto in un’audizione a Camere della Duma riunite alla possibilità di lasciare il Cremlino per sempre. ...