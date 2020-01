Russia, il premier Medvedev e il governo rassegnano le dimissioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il governo della Federazione Russa, presieduto da Dmitry Medvedev, ha rassegnato le proprie dimissioni oggi – mercoledì 15 gennaio. L’annuncio avviene proprio nel giorno del discorso di Putin all’Assemblea Federale. Il presidente Vladimir Putin, accettando le dimissioni, ha chiesto di “adempiere ai compiti politici fino alla formazione di un nuovo governo”. Putin ha anche dichiarato di prevedere la creazione di una posizione di “deputy secretary” per il consiglio di sicurezza russo e vorrebbe offrirla direttamente a Medvedev. ***Notizia in aggiornamento Leggi anche: L’ascesa della Russia di Putin non passa solo dalla Siria Leggi la notizia su tpi

infoitestero : Russia, discorso alla nazione di Putin: 'Sia il Parlamento a designare il premier' - jeanontwitt : RUSSIA - Il Premier D. Medvedev presenta a Putin le sue dimissioni dal Governo. Putin invece propone referendum per… - LaStampa : ?? #Russia, il premier #Medvedev e il governo danno le dimissioni -