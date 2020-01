Ronaldo out in Coppa, ‘scusa’ o verità? “Deve aiutare Georgina a scegliere il vestito di Sanremo [FOTOGALLERY] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tra pochissimi minuti la Juventus scenderà in campo allo Stadium per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese. Non sarà della partita Cristiano Ronaldo, colpito da un attacco di sinusite. A comunicarlo, la stessa società attraverso un tweet sul profilo ufficiale bianconero. Come sempre in queste occasioni, i social non perdonano. Tifosi bianconeri e non hanno iniziare a tempestare di commenti il post, tra ironia e (qualcuno) un filo di polemica. Secondo tanti (quasi tutti) è più una ‘scusa‘ trovata dalla società per far rifiatare l’attaccante portoghese, utilizzando però ‘vie traverse’ nel comunicarlo. C’è chi tira fuori il Napoli e il tweet su Luperto di ieri, abbastanza simile. Chi invece pensa che CR7 debba aiutare Georgina a scegliere il vestito per Sanremo, dal momento che lady Ronaldo sarà co-conduttrice del Festival. ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

