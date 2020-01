Roma, tentato suicidio nella metro Manzoni: ragazza sui binari, due passeggeri eroi la salvano (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Momenti di paura nella stazione Manzoni della metro A di Roma, dove una ventisettenne ha tentato il suicidio. A salvarla due passeggeri eroi, che sono scesi sui binari quando mancavano due minuti all'arrivo del treno, l'hanno presa in braccio e tolta dal pericolo. La giovane è stata trasportata in ospedale. Leggi la notizia su fanpage

