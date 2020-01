Roma, scuola si presenta: "Qui alta borghesia, lì il ceto medio-basso" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Bufera sull’istituto Via Trionfale di Roma: sul sito della scuola è stata caricata una presentazione - poi rimossa - che distingueva le diverse sedi in base al rango socio-economico dei propri alunni: in un plesso della scuola in via Vallombrosa ci studiano i ragazzi "dell'alta borghesia" assieme ai figli "di colf e badanti che lavorano per le loro famiglie” - era scritto -, mentre nella sede che si trova "nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario" alunni di "estrazione sociale medio-bassa". A dare notizia della “dettagliata” descrizione presente sul sito dell'Istituto Comprensivo è stato per primo Leggo.it. Dopo le polemiche, la pagina è stata cambiata. Nessun intento discriminatorio ma una "mera descrizione socio economica del territorio”, si difende il Consiglio di Istituto dell’Ic, sottolineando comunque di avere proceduto ad "una ... Leggi la notizia su tg24.sky

