Roma, scuola "classista": "Qui alta borghesia, lì i figli dei poveri" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Bufera sull’istituto Via Trionfale di Roma: sul sito della scuola è stata caricata una presentazione - poi rimossa - che distingueva le diverse sedi in base al rango socio-economico dei propri alunni: in un plesso della scuola in via Vallombrosa ci studiano i ragazzi "dell'alta borghesia" assieme ai figli "di colf e badanti che lavorano per le loro famiglie” - era scritto -, mentre nella sede che si trova "nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario" alunni di "estrazione sociale medio-bassa". A dare notizia della “dettagliata” descrizione presente sul sito dell'Istituto Comprensivo è stato per primo Leggo.it. Dopo le polemiche, la pagina è stata cambiata. (LO SPECIALE scuola DI SKY TG24) Associazione nazionale presidi: “Forme di categorizzazioni superficiali e inutili” A prendere subito le distanze l'Associazione dei presidi. "La scuola è un ... Leggi la notizia su tg24.sky

