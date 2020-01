Roma | «qui figli dell’alta borghesia | nell’altra sede gli stranieri» | polemiche sulla

Roma - scuola pubblica si presenta così : "Qui figli dell'alta borghesia e delle loro badanti". Interviene il ministro : "L'istituto dia spiegazioni" chiede Lucia Azzolina sulla vicenda dell'Istituto Comprensivo di via Trionfale che nel testo on line di presentazione delle diverse sedi, sottolinea le classi sociali degli alunni che li frequentano. Sostanzialmente, "qui i ricchi, lì i poveri,...

Politano Roma | chi è il nuovo acquisto già giallorosso in passato FOTO : nuovo matrimonio Matteo Politano Roma. L’esterno offensivo è stato già in giallorosso da giovanissimo per molti anni. All’Inter è andato Spinazzola. Torna a casa Matteo Politano. L’attaccante esterno nato a Roma il 3 agosto 1993 diventa di nuovo un calciatore di proprietà proprio della Roma. Il calciatore ha effettuato una lunga trafila all’interno del settore […] L'articolo Politano Roma | chi è il nuovo acquisto ...

The Outsider su Sky Atlantic da febbraio - la miniserie dal Romanzo di Stephen King inquieta e affascina : Dopo la buona accoglienza in patria, arriva anche in Italia The Outsider su Sky Atlantic, la miniserie basata sull'omonimo thriller di Stephen King. La storia, composta da dieci episodi, si svolge in una piccola comunità della Georgia, che rimane sconvolta dal cruento omicidio di un bambino di undici anni, Frankie Peterson, il cui corpo viene ritrovato mutilato nei boschi. Il caso viene affidato al rude detective Ralph Anderson (interpretato ...

Smog Roma : oggi e domani stop alle auto più inquinanti e ai diesel fino a Euro 6 : A Roma in vigore oggi e domani lo stop alle auto più inquinanti e ai diesel fino a Euro 6, dalle 07:30 alle 10:30 e dalle ore 16:30 alle 20:30: lo ha stabilito il Campidoglio, “considerato il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da PM10, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di perdurante criticità per i prossimi giorni“. La stop riguarda tutti i veicoli ...

Roma – Grassi : Burocrazia e incapacità vero inquinamento della capitale : Roma – Grassi: Burocrazia e incapacità vero inquinamento della capitale – “L’inquinamento atmosferico è solo l’ultima delle piaghe che mettono in ginocchio questa città, costringendo la sindaca Raggi ad impedire l’accesso anche alle più recenti auto diesel euro 6. Un danno che sa di beffa per tantissimi Romani che già pagano le tasse più alte d’Italia e che si trovano oggi impossibilitati a muoversi ...

Galleria Borghese - Romani potranno finanziare l’acquisto di un busto di Bernini : costo 8 milioni : I romani e tutti gli italiani potranno partecipare all'acquisto di un'opera di Gian Lorenzo Bernini, in particolare un busto in bronzo di Urbano VIII, per la Galleria Borghese.Continua a leggere

Smog a Roma - l’allarme dei medici del Bambin Gesù : “Inquinamento pericoloso per i bambini” : Lo Smog a Roma colpisce maggiormente i Bambini per la loro modalità di respirazione e vicinanza ai tubi di scarico delle auto. I medici del Bambin Gesù hanno messo in allerta sui pericoli all'apparato respiratorio dei piccoli. Ecco i consigli degli esperti per protegge i nostri figli dall'inquinamento in città.Continua a leggere

Mercato Roma ultimissime notizie - acquisti e trattative : attesa per Politano e Barisic : CalcioMercato Romam le ultime notizie di Mercato di oggi martedì 14 gennaio. Tutti gli aggiornamenti sui possibili acquisti dei giallorossi: lo scambio Spinazzola-Politano è ad un passo, con i capitolini pronti a rinforzare il reparto offensivo dopo l'infortunio di Zaniolo. Per sostituire l'esterno ex Juventus il nome più caldo delle ultime ore è quello di Borna Barisic dei Rangers.Continua a leggere

La Roma cerca uno sponsor per Trigoria : colloqui con un’azienda : Roma sponsor Trigoria – In attesa di capire quale sarà il futuro societario, con Friedkin che conta di acquistare club entro la metà di febbraio, la Roma si muove a caccia di nuove fonti di reddito per far crescere i propri ricavi commerciali. Lo riporta “Il Corriere dello Sport”, spiegando che la società capitolina sta […] L'articolo La Roma cerca uno sponsor per Trigoria: colloqui con un’azienda è stato realizzato da Calcio e ...

Smog Roma : stop ai veicoli più inquinanti e a tutti i diesel : A causa del persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da Pm10, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, il Comune dispone per oggi la limitazione alla circolazione veicolare privata nella ZTL “Fascia Verde”. La limitazione riguarderà tutti i veicoli privati alimentati a gasolio che non potranno circolare nella Z.T.L. “Fascia Verde” di Roma in due fasce orarie. Nello specifico l’ordinanza ...

Elezioni Emilia-Romagna - Pizzarotti contro Salvini : “Qui non mandi a casa nessuno” : Elezioni Emilia-Romagna, Pizzarotti a Salvini: “Non mandi a casa nessuno” Sale la tensione in Emilia-Romagna in vista delle Elezioni regionali di domenica 26 gennaio 2020: il leader della Lega, Matteo Salvini, da qualche giorno è in tour elettorale nelle principali città e ieri, in occasione della sua tappa a Parma, si è reso protagonista di uno scontro a distanza con il sindaco Federico Pizzarotti. Durante il suo comizio per ...