Roma - Il blocco delle diesel Euro 6 non ha ridotto lo smog (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Fermare tutte le auto diesel a Roma è servito a qualcosa? Sostanzialmente no, visto che i valori rilevati nel primo giorno di blocco dalle centraline della Capitale risultano praticamente invariati. Un risultato facilmente prevedibile (e previsto da moltissimi esperti), anche sulla scorta dei dati sull'evoluzione tecnologica della propulsione. La prima delle tre giornate di stop previste anche per le Euro 6 a gasolio non ha dunque sortito grandi effetti, se non un trascurabile abbassamento di alcuni parametri: i quali, comunque, sono risultati più alti rispetto a quelli registrati nella giornata di lunedì, in cui il blocco ha compreso solo le Euro 4 e precedenti.Nove centraline su 13 oltre i limiti. Secondo le rilevazioni dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, nove centraline delle 13 presenti nella Città Eterna hanno rilevato concentrazioni di Pm10 superiori ai 50 ... Leggi la notizia su quattroruote

