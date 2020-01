Roma, Fonseca: «Coppa Italia da giocare con grande ambizione» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma, Fonseca presenta la gara di Coppa Italia contro il Parma: «Affrontiamo la competizione con ambizione. Giocherà Kalinic» Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale giallorossa per presentare la partita di domani, valida per la Coppa Italia, contro il Parma. Ecco il pensiero del tecnico giallorosso: MOMENTO – «La squadra non ha vinto queste due ultime partite ma abbiamo giocato bene e fatto buone partite. Quando è così dobbiamo guardare al futuro con ottimismo e positività. La Coppa Italia è una competizione che giochiamo con grande ambizione. Domani è una partita importantissima per noi». Coppa Italia – «Non è facile questa competizione. Adesso dobbiamo giocare con una squadra fortissima, fuori, e se vinciamo giocheremo fuori altre volte. Il metodo della competizione non è facile ma abbiamo grande ambizione». FORMAZIONE – ... Leggi la notizia su calcionews24

