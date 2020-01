Roma: allarme bomba nella sede di Repubblica, evacuato il palazzo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma: allarme bomba nella sede di Repubblica, evacuato il palazzo Un allarme bomba è scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 gennaio nella redazione di Roma del quotidiano La Repubblica: il palazzo è stato evacuato per le verifiche del caso. A dare la notizia è stato lo stesso giornale sui suoi profili social: “Il sito di Repubblica ha dovuto momentaneamente sospendere gli aggiornamenti a causa di un allarme bomba nella redazione di Roma. Il palazzo è stato evacuato. Vi terremo aggiornati”. Il medesimo annuncio è apparso anche sull’home page del noto quotidiano. La sede Romana di La Repubblica si trova in via Cristoforo Colombo, nella zona Sud di Roma. Secondo una prima ricostruzione, a far scattare l’allarme è stata una telefonata anonima. Notizia in aggiornamento Leggi la notizia su tpi

